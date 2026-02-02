سلانوالی میں موسم بہار کی شجرکاری مہم شروع کرنے کا اعلان
سلانوالی میں موسم بہار کی شجرکاری مہم شروع کرنے کا اعلان تفریحی پارکوں، اہم شاہراہوں، بازاروں، چوراہوں پر شجرکاری :اے سی
سلانوالی (نمائندہ دنیا)سلانوالی شہر کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے رواں ماہ موسم بہار میں شجرکاری مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے ، جس کے تحت شہر بھر میں ہزاروں سایہ دار اور پھول دار پودے لگائے جائیں گے ۔ان خیالات کا اظہار اسسٹنٹ کمشنر و ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی سلانوالی چوہدری محمد اکمل نے شجرکاری مہم کے حوالے سے منعقدہ ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں سول سوسائٹی سے وابستہ تنظیموں کے نمائندوں اور صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت کی روشنی میں اس موسم بہار میں ایک بڑی شجرکاری مہم شروع کی جا رہی ہے ، جس کے تحت جناح فیملی چلڈرن پارک، بے نظیر پارک، اسلام نگر پارک سمیت شہر کے تمام تفریحی پارکوں، اہم شاہراہوں، بازاروں، چوک چوراہوں، گرین بیلٹس اور سرکاری و نیم سرکاری اداروں کے احاطہ جات میں شجرکاری کی جائے گی۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ اس قومی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔