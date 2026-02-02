صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  سرگودھا
میانی نامہ نگار )میانی کے ایک گھر میں آتشزدگی سے قیمتی سامان جل کر راکھ ہوگیا،میانی کے محلہ کشمیریاں والا میں علامہ مولانا قاری محمد ثناور مشتاق عطاری صاحب کے گھر میں اچانک شدید آگ بھڑک اٹھی۔ آتشزدگی کے نتیجے میں گھر کے ایک کمرے کو شدید نقصان پہنچا۔آگ لگنے کے باعث گھریلو سامان، زیورات، قیمتی کپڑے اور نقد رقم مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئے ، تاہم خوش قسمتی سے کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ اہلِ علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر قابو پالیا تاہم آگ لگنے کی وجوہات تاحال معلوم نہ ہو سکیں۔ 

 

