غفلت اور لاپرواہی پر سخت ایکشن ، 4پولیس افسر معطل
غفلت اور لاپرواہی پر سخت ایکشن ، 4پولیس افسر معطلتھانہ کالاباغ اور تھانہ دائود خیل کے ایس ایچ اوز،محرروں کیخلاف کارروائی
میانوالی (نامہ نگار)ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل نے فرائض میں غفلت اور لاپرواہی برتنے پر پولیس افسران کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے زیرو ٹالرنس پالیسی پر عملدرآمد کر دیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق ایس ایچ او تھانہ کالاباغ، محرر تھانہ کالاباغ، ایس ایچ او تھانہ داودخیل اور محرر تھانہ داودخیل کو فوری طور پر معطل کر کے لائن حاضر کر دیا گیا ہے ۔ ڈی پی او میانوالی نے ایس پی انوسٹی گیشن کو مکمل انکوائری کر کے فوری رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے ۔ڈی پی او کا کہنا تھا کہ انکوائری رپورٹ کی روشنی میں مزید محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ میں کسی قسم کی کوتاہی ناقابلِ برداشت ہے اور پولیس فورس میں نظم و ضبط اور احتساب کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔