صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غفلت اور لاپرواہی پر سخت ایکشن ، 4پولیس افسر معطل

  • سرگودھا
غفلت اور لاپرواہی پر سخت ایکشن ، 4پولیس افسر معطل

غفلت اور لاپرواہی پر سخت ایکشن ، 4پولیس افسر معطلتھانہ کالاباغ اور تھانہ دائود خیل کے ایس ایچ اوز،محرروں کیخلاف کارروائی

میانوالی (نامہ نگار)ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل نے فرائض میں غفلت اور لاپرواہی برتنے پر پولیس افسران کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے زیرو ٹالرنس پالیسی پر عملدرآمد کر دیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق ایس ایچ او تھانہ کالاباغ، محرر تھانہ کالاباغ، ایس ایچ او تھانہ داودخیل اور محرر تھانہ داودخیل کو فوری طور پر معطل کر کے لائن حاضر کر دیا گیا ہے ۔ ڈی پی او میانوالی نے ایس پی انوسٹی گیشن کو مکمل انکوائری کر کے فوری رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے ۔ڈی پی او کا کہنا تھا کہ انکوائری رپورٹ کی روشنی میں مزید محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ میں کسی قسم کی کوتاہی ناقابلِ برداشت ہے اور پولیس فورس میں نظم و ضبط اور احتساب کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

قومی شاہراہوں پر رائٹ آف ویز آؤٹ سورس کرنیکا فیصلہ

امپورٹرز اپنے درآمدی شیڈول پیشگی شیئر کریں، وزیر بحری امور

شہریوں کے مسائل حل ،منصوبے جلد مکمل کئے جائیں،آئی جی

ڈی آئی جی کی کھلی کچہری،درخواستوں پر فوری احکامات جاری

کپاس کی اگیتی کاشت کا حتمی پلان پیش کیا جائے، سیکرٹری زراعت

ایکسپورٹرز کی طرز پرچھوٹے تاجروں کو ریلیف دیا جائے،اشرف بھٹی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر