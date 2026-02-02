صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
ٹرک اڈوں کی منتقلی کھینچا تانی اور بد انتظامی کی نذر ہو گئی کمشنر و ڈپٹی کمشنر مناسب حکمت عملی کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالیں،شہری

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)بے ہنگم ٹریفک کے خاتمے اور تخریب کاری کے ممکنہ خدشات کے پیش نظر ٹرک اڈوں کو شہر سے باہر منتقل کیے جانے کا معاملہ اداروں اور پرائیوٹ سیکٹر کی کھینچا تانی اور بد انتظامی کی نذر ہو کررہ گیا ہے کارپوریشن، ارکان اسمبلی ،امپروومنٹ ٹرسٹ’ محکمہ روڈ ،ٹریفک اور ٹرک اڈوں کی یونین کے عہدیداران ایک پیج پر نہیں،اس کے ساتھ ساتھ چک 66 شمالی میں مختص کیے گئے مقام کا متنازعہ نقشہ ’ افسران کے غیر سنجیدہ رویے اور غیر متعلقہ افراد کی جانب سے دی گئی درخواستوں سمیت دیگر بیسیوں مسائل کی وجہ سے ٹرک اڈوں کا شہر سے باہر منتقل کرنے کا منصوبہ فلاپ ہوتا دکھائی دے رہا ہے ،دوسری جانب بڑھتی ہوئی دشواریوں سے نبر آزما ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ کمشنر و ڈپٹی کمشنر مناسب حکمت عملی کے ذریعے اس دیرینہ مسئلے کا حل نکال کر عملدرآمد یقینی بنائیں۔

 

