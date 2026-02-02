صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انٹرنیٹ ،کیبلز اور فونز کے منفی استعمال سے طلاقیں بڑھ گئیں

  • سرگودھا
انٹرنیٹ ،کیبلز اور فونز کے منفی استعمال سے طلاقیں بڑھ گئیں

انٹرنیٹ ،کیبلز اور فونز کے منفی استعمال سے طلاقیں بڑھ گئیںقوت برداشت کم ،علیحدگی اورگھروں سے فرار ہونے کے واقعات میں اضافہ ہوگیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) قوت برداشت کم ہونے انٹرنیٹ ،کیبلز اور موبائل فونز کے بڑھتے ہوئے منفی استعمال سے شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی طلاق اور علیحدگی کے ساتھ ساتھ نوجوان لڑکے لڑکیوں کے گھروں سے فرار ہونے کے بڑھتے ہوئے واقعات باعث تشویش بننے لگے ہیں،ذرائع کے مطابق دیگر اضلاع کی طرح سرگودھا میں بھی ایسے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے زیادہ تر واقعات عزت کی خاطر دبا لئے جاتے ہیں۔ سرگودھا میں دیگر اضلاع کی طرح ماہ جنوری میں طلاق خلع کے چھ سو سے زائد کیس ضلع بھر کی 186یونین کونسلوں اور مقامی عدالتوں میں درج ہوئے ہیں جبکہ اغوا جس میں رضامندی بھی شامل ہوتی ہے اور کورٹ میرج کے ایک سو سے زائد واقعات ہوئے بڑھتی ہوئی فحاشی اور بے راہ روی کی بڑی وجہ موبائلز کیبلز اور انٹر نیٹ ٹی وی چینلوں کے ڈرامے ،کاروبار اور قوت برداشت کم ہونا ہے اس وبا نے شہروں کے بعد دیہاتوں کا بھی رخ کیا ہوا ہے ،عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ اس کی ر وک تھام کے لئے معاشرے کے ساتھ والدین کو کام کرنا ہوگا اپنے بچوں پر نظر رکھنا ہوگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

فوڈ اتھارٹی کا آپریشن ناقص گوشت سپلائی کرنے کی کوشش ناکام ملزم گرفتار

بلند و بالا عمارتوں کے سیفٹی آڈٹ کا آغاز

فری میڈیکل کیمپ 800 مریضوں کا معائنہ

کوٹ ادو، ویلڈنگ کی دکان میں دھماکا، دونوجوان زخمی

دائرہ دین پناہ شہر کے تمام منی پٹرول پمپ سربمہر

انسداد پولیو مہم،کوٹ ادو میں اڑھائی لاکھ سے زائد بچے ہدف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر