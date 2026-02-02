انٹرنیٹ ،کیبلز اور فونز کے منفی استعمال سے طلاقیں بڑھ گئیں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) قوت برداشت کم ہونے انٹرنیٹ ،کیبلز اور موبائل فونز کے بڑھتے ہوئے منفی استعمال سے شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی طلاق اور علیحدگی کے ساتھ ساتھ نوجوان لڑکے لڑکیوں کے گھروں سے فرار ہونے کے بڑھتے ہوئے واقعات باعث تشویش بننے لگے ہیں،ذرائع کے مطابق دیگر اضلاع کی طرح سرگودھا میں بھی ایسے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے زیادہ تر واقعات عزت کی خاطر دبا لئے جاتے ہیں۔ سرگودھا میں دیگر اضلاع کی طرح ماہ جنوری میں طلاق خلع کے چھ سو سے زائد کیس ضلع بھر کی 186یونین کونسلوں اور مقامی عدالتوں میں درج ہوئے ہیں جبکہ اغوا جس میں رضامندی بھی شامل ہوتی ہے اور کورٹ میرج کے ایک سو سے زائد واقعات ہوئے بڑھتی ہوئی فحاشی اور بے راہ روی کی بڑی وجہ موبائلز کیبلز اور انٹر نیٹ ٹی وی چینلوں کے ڈرامے ،کاروبار اور قوت برداشت کم ہونا ہے اس وبا نے شہروں کے بعد دیہاتوں کا بھی رخ کیا ہوا ہے ،عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ اس کی ر وک تھام کے لئے معاشرے کے ساتھ والدین کو کام کرنا ہوگا اپنے بچوں پر نظر رکھنا ہوگی۔