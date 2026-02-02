دوکان پر چھاپہ ،پانچ جواریوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا
دوکان پر چھاپہ ،پانچ جواریوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ادریس، فیصل شبیر، صابر حسین، سجاد احمد اور صابر کے خلاف مقدمہ درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پولیس نے مخبر کی اطلاع پر لاری اڈا میں واقع ایک دوکان پر چھاپہ مار کر پانچ جواریوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، بتایا جاتا ہے کہ ملزمان پرچی جواء کی جعلی انعامی پرچیاں فروخت کر کے سادہ لوح عوام کو لوٹ رہے تھے گرفتار ملزمان میں محمد ادریس، فیصل شبیر، صابر حسین، سجاد احمد اور محمد صابر شامل ہیں، ملزمان کے قبضہ سے جعلی واؤچرز،اور بھاری رقوم برآمد کر کے ملزمان کے خلاف قمار بازی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔