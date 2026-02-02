صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دوکان پر چھاپہ ،پانچ جواریوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا

  • سرگودھا
دوکان پر چھاپہ ،پانچ جواریوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا

دوکان پر چھاپہ ،پانچ جواریوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ادریس، فیصل شبیر، صابر حسین، سجاد احمد اور صابر کے خلاف مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پولیس نے مخبر کی اطلاع پر لاری اڈا میں واقع ایک دوکان پر چھاپہ مار کر پانچ جواریوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، بتایا جاتا ہے کہ ملزمان پرچی جواء کی جعلی انعامی پرچیاں فروخت کر کے سادہ لوح عوام کو لوٹ رہے تھے گرفتار ملزمان میں محمد ادریس، فیصل شبیر، صابر حسین، سجاد احمد اور محمد صابر شامل ہیں، ملزمان کے قبضہ سے جعلی واؤچرز،اور بھاری رقوم برآمد کر کے ملزمان کے خلاف قمار بازی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پولیو مہم کی کامیابی کیلئے حکمت عملی تیار

لائن توڑ کر عارضی طور پر ڈیم سے شہریوں کو مہنگے داموں پانی بیچنے کا انکشاف

سانحہ گل پلازہ کے متاثرین کوتنہا نہیں چھوڑینگے ،خالد مقبول

سندھ اسمبلی عالمی پارلیمانی کانفرنس کی میزبانی کرے گی

کراچی بچاؤ تحریک کا گجر نالاکے متاثرین کے ہمراہ احتجاجی مظاہرہ

بھارت خطے میں امن کا دشمن ہے ،بلال سلیم قادری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر