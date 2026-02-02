صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
آلودگی کا باعث آٹو رکشاؤں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم 4سٹروک رکشے چلانے کا حکم نظر انداز،بچوں ،جوانوں کی سماعت متاثر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)تحفظ ماحولیات پنجاب کی جانب سے سابقہ احکامات پر عملدرآمد نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے آلودگی کا باعث بننے والے آٹو رکشاؤں کے خلاف سخت کاروائی کے احکامات جاری کر دیئے گئے ،تفصیل کے مطابق اندرون شہر اور دیگر مقامات پر چلنے والے آٹو رکشہ دھواں چھوڑ تیزی سے ماحول کو آلودہ کر رہے ہیں’ شور اور دھوئیں کے باعث شہری سانس کے مرض میں مبتلاء ہو رہے ہیں’ ہسپتالوں’ سکولوں اوردیگر اداروں کے اطراف سے گزرنے والے آٹو رکشہ شہریوں کی سماعت کو متاثر کرنے کا بھی باعث بن رہے ہیں’ اس ضمن میں متعدد بار رکشہ مالکان کو ٹو سٹروک کی بجائے 4 سٹروک رکشا چلانے کے احکامات جاری کیے گئے مگر مسلسل خلاف ورزی پر اب ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہیں،جس پر ڈپٹی ڈائریکٹر امپلی منٹیشن کی جانب سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ضلعی افسران کو قانون شکنی پر مقدمات کے اندراج کی ہدایت کی ہے ۔ 

 

