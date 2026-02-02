ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں،کارسوار فیملی کو لوٹ لیا گیا
گلشن صدیق میں احمد حسن اور اہلخانہ،8جنوبی میں مدثر حیات کو لوٹ لیاواٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ،4گھروں،4موٹر سائیکلیں چوری ،مقدمات درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈکیتی و چوری کی مختلف وارداتوں کے دوران گلشن صدیق میں احمد حسن اور اسکی کارسوار فیملی سے نامعلوم ڈاکوؤں نے اسلحہ کے زور پر نقدی،موبائلز و دیگر اشیاء چھین لیں،8جنوبی کے قریب مدثر حیات سے دو نامعلوم ڈاکو گن پوائنٹ پر نقدی و موبائل چھین کر لے گئے ،جبکہ محکمہ بلدیہ کوٹمومن کی جانب سے سیدنو میں لگایا گیا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ سے بھاری مالیت کا سامان ،45جنوبی کے عابد حسین ،نبی شاہ بالا کے شمس رضا،اسلام پورہ کے محمد اکرم،خواجہ آباد کی ریحانہ بی بی کے گھروں سے قیمتی زیورات،نقدی و دیگر اشیاء،26جنوبی سے محمد رفیق،منظور حیات کالونی سے شاہد حبیب ،علامہ اقبال ٹاؤن سے محمد زمان، ٹرسٹ پلاز ہ کے باہر سے مبشر ،یونیورسٹی روڈ سے محمد ازہان کی موٹرسائیکلیں،49شمالی کے محمد یار،موضع دھیلہ کے محمدفاروق کے ڈیروں سے لاکھوں روپے مالیت کے مویشی چوری کرلئے گئے پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرلئے ۔