سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پر تشدد واقعات کے دوران 46جنوبی میں خاندانی رنجش پر غلام نبی نے اپنی رشتہ دار خاتون شکیلہ بی بی ،اسی طرح نور حیات کالونی میں موبائل پر ویڈیو بنانے کے تنازعہ پر حسن علی اور اسکے ساتھیوں نے اپنی ہمسائی عطیہ پروین کو گھروں میں داخل ہو کر جبکہ بھا بھڑہ میں کھیت سے گنا توڑنے پر عصمت اﷲ نے ذہنی معذور ثناء حیدر کو راستہ میں روک کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا،پولیس نے مقدمات درج کر لئے ۔ 

 

