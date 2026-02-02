صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایک ہی چیز کے ہر مارکیٹ میں مختلف من مانے ، اضافی نرخ وصول

  • سرگودھا
ایک ہی چیز کے ہر مارکیٹ میں مختلف من مانے ، اضافی نرخ وصول

کسی بھی جگہ ریٹ لسٹ پر عملدرآمد نہیں ہو رہا، چیک اینڈ بیلنس کا مکمل فقدانآڑھتی اورڈیلرز خود ریٹ مقرر کر تے ، مارکیٹ کمیٹی کی تصدیق کے بعد جاری

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حساس ادارے کی جانب سے شہر کی پانچ مختلف مارکیٹوں میں اشیائے خوردونوش کی فروخت اور پرائس کنٹرول میکنزم پر عملدرآمد کا جائزہ لے کر رپورٹ صوبائی حکام کو ارسال کرتے ہوئے آگاہ کیاگیاہے کہ ایک چیز کے ہر مارکیٹ میں من مانے اورمختلف اضافی نرخ وصول کئے جا رہے ہیں ، کسی بھی جگہ ضلعی حکومت کی جاری کردہ ریٹ لسٹ پر عملدرآمد سامنے نہیں آیا اور چیک اینڈ بیلنس کا بھی مکمل فقدان ہے ، یہ بھی بتایا گیا کہ اشیاء کی قیمتیں مقرر کرنے کے حوالے سے انتظامیہ کا کہیں کوئی عمل دخل بھی نہیں ، آڑھتی اورڈیلرز خود ہی ریٹ مقرر کر تے ہیں،جو کہ مارکیٹ کمیٹی کی تصدیق کے بعد جاری کر دیئے جاتے ہیں ، قابل تشویش امر کہ اس کے باوجود مارکیٹ کمیٹی کے نرخ نامے پر اشیاء کی فروخت نہیں ہوتی اس کی ایک بڑی وجہ مڈل مین کی ناجائز منافع خوری ہے ، جس کے باعث صارفین 25سے 30فیصد تک اضافی قیمتوں پر اشیائے خوردونوش خریدنے پر مجبور ہیںاور مارکیٹ کمیٹی حکام بالا کو زمینی حقائق سے لا علم رکھنے اور صورتحال کی ذمہ دارہے اور قدرتی مہنگائی کی آڑ میں ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری صورتحال کو مزید گھمبیر بنا رہی ہے ، رپورٹ میں مربوط حکمت عملی اپنانے او ر فوری ایکشن لینے کی ضرورت پر زور دیا گیا ۔

 

