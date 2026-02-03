صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بار ایسوسی ایشن بھیرہ کے وفد کا پنجاب اسمبلی کا دورہ،وزیرقانون اور وزیر موصلات سے ملاقات

  • سرگودھا
میانی نامہ نگار )بار ایسوسی ایشن بھیرہ کے وفد نے وزیر قانون اور وزیر مواصلات سے لاہور میں ملاقات کی ،صدر بار ایسوسی ایشن بھیرہ مہر حبیب نواز وینس ایڈووکیٹ کی قیادت میں بار ایسوسی ایشن کے وفد نے پنجاب اسمبلی کا دورہ کیا اور وزیر قانون رانا محمد اقبال اور وزیر مواصلات ملک صہیب احمد بھرتھ سے علیحدہ علیحدہ ملاقات کی۔

صدر بار مہر حبیب نواز وینس نے وزراء سے ملاقات کے دوران جوڈیشل کمپلیکس بھیرہ اور بھیرہ بار کے مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر مواصلات ملک صہیب احمد بھرتھ نے جوڈیشل کمپلیکس بھیرہ کی تعمیر کیلئے اپنی تمام تر کوششوں کو بروئے کار لانے کا وعدہ کرتے ہوئے اس معاملے پر جلد ہی خوشخبری کا عندیہ دیا۔ صوبائی وزیر قانون رانا محمد اقبال نے بھیرہ بار اور وکلاء کو درپیش مسائل کے جلدی حل کی یقین دہانی کروائی۔ 

 

