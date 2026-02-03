سانحہ گل پلازہ نے حکمرانوں کی گڈ گورننس کے دعوؤں کی قلعی کھول دی:ملک حسن اسلم اعوان
خوشاب (نمائندہ دنیا)رکن پنجاب اسمبلی ملک حسن اسلم اعوان نے کہا ہے کہ سانحہ گل پلازہ نے گڈ گورننس کے دعویدار حکمرانوں کی نام نہاد کارکردگی کو بے نقاب کر دیا ہے ۔
انہوں نے کہا کہ تین کروڑ سے زائد آبادی کے شہر کراچی میں فائر فائٹنگ سسٹم کی غیر فعالیت حکومتی نااہلی کا واضح ثبوت ہے ۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت اور اس کے اداروں کی نالائقی کے باعث پاکستانی قوم کو 71 قیمتی جانوں اور تاجروں کو تین ارب روپے سے زائد کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ چاہے پیپلز پارٹی ہو یا ن لیگ، دونوں جماعتوں کو قومی مفادات سے کوئی سروکار نہیں، ان کی تمام تر توجہ ذاتی مفادات اور مخالفین کو دبانے پر مرکوز ہے ۔