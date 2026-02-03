صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سانحہ گل پلازہ نے حکمرانوں کی گڈ گورننس کے دعوؤں کی قلعی کھول دی:ملک حسن اسلم اعوان

  • سرگودھا
سانحہ گل پلازہ نے حکمرانوں کی گڈ گورننس کے دعوؤں کی قلعی کھول دی:ملک حسن اسلم اعوان

خوشاب (نمائندہ دنیا)رکن پنجاب اسمبلی ملک حسن اسلم اعوان نے کہا ہے کہ سانحہ گل پلازہ نے گڈ گورننس کے دعویدار حکمرانوں کی نام نہاد کارکردگی کو بے نقاب کر دیا ہے ۔

انہوں نے کہا کہ تین کروڑ سے زائد آبادی کے شہر کراچی میں فائر فائٹنگ سسٹم کی غیر فعالیت حکومتی نااہلی کا واضح ثبوت ہے ۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت اور اس کے اداروں کی نالائقی کے باعث پاکستانی قوم کو 71 قیمتی جانوں اور تاجروں کو تین ارب روپے سے زائد کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ چاہے پیپلز پارٹی ہو یا ن لیگ، دونوں جماعتوں کو قومی مفادات سے کوئی سروکار نہیں، ان کی تمام تر توجہ ذاتی مفادات اور مخالفین کو دبانے پر مرکوز ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیالکوٹ یونیورسٹی برائے خواتین اور خواجہ صاحب
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سانحہ بھاٹی گیٹ‘ ایک اور آئینہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلوچستان کے سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا جائے
کنور دلشاد
سلمان غنی
مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر
سلمان غنی
رشید صافی
ہزیمت خوردہ دشمن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس