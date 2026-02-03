صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران خان کی بیماری پر تشویش،اہلخانہ،پارٹی رہنمائوں سے ملاقات کروائی جائے ، نور حیات کلیار

  • سرگودھا
عمران خان کی بیماری پر تشویش،اہلخانہ،پارٹی رہنمائوں سے ملاقات کروائی جائے ، نور حیات کلیار

فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا )سابق امیدوار قومی اسمبلی نور حیات کلیار نے کہا ہے کہ عمران خان کی بیماری پر اسکے چاہنے والوں کو تشویش ہے حکومت فوری طور پر اسکے اہل خانہ اور پارٹی راہنماؤں کی ملاقات کا اہتمام کرے۔

 انھوں نے کہا کہ عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی سے تحریک انصاف کے کارکنوں میں مایوسی پھیل رہی ہے دنیا بھر میں ایسا کسی قیدی کے ساتھ نہیں ہوتا جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے حکومت کسی قانون اور ضابطے کو ماننے سے مسلسل انکاری ہے ۔ 

 

