صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چکڑالہ اور بنگلہ حسین شاہ میں چوری کی دو وارداتیں، موٹریں اور زرعی سامان غائب

  • سرگودھا
چکڑالہ اور بنگلہ حسین شاہ میں چوری کی دو وارداتیں، موٹریں اور زرعی سامان غائب

شاہ پور صدر (نامہ نگار)قریبی قصبہ چکڑالہ میں نامعلوم چور زمیندار کے ڈیرے سے قیمتی زرعی سامان چوری کر کے فرار ہو گئے ۔ تفصیلات کے مطابق زمیندار عمران حیدر کے ڈیرے سے بجلی کی موٹر، پنکھا اور سپرے مشین مالیتی تقریباً نوے ہزار روپے چوری کر لی گئی۔

واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس تھانہ شاہ پور صدر نے عمران حیدر کی رپورٹ پر نامعلوم چوروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔دوسری واردات بنگلہ حسین شاہ میں پیش آئی جہاں نامعلوم چور سید حسن عباس شاہ کے کنٹرول شیڈ سے بجلی کی موٹر مالیتی بیس ہزار روپے چوری کر کے لے گئے ۔ پولیس نے متاثرہ شہری کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا ہے جبکہ دونوں واقعات میں ملزمان کی تلاش کیلئے کارروائیاں جاری ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خود نوشت یا ہماری تاریخ کا ایک معتبر ورق!!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تعلیم بغیر تربیت بیکار ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
5فروری … یومِ احتساب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان میں اب کوئی انکشاف انکشاف نہیں رہا!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
غبارِ درد میں بھی‘ گردِ ماہ و سال میں بھی
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
معاشی استحکام
مفتی منیب الرحمٰن