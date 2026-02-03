کنڈان خورد میں بڑی چوری کی واردات، زیورات، نقدی اور گھریلو سامان غائب
شاہ پور صدر (نامہ نگار)قصبہ کنڈان خورد میں نامعلوم چور ایک گھر سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان اور نقدی چوری کر کے فرار ہو گئے ۔ پولیس کے مطابق محمد آصف اپنی فیملی کے ہمراہ اپنے بھتیجے کی دوا لینے خوشاب گیا ہوا تھا۔
اگلے روز واپسی پر اس نے دیکھا کہ حویلی اور کمروں کے تالے ٹوٹے ہوئے ہیں اور سامان بکھرا پڑا ہے ۔جانچ پڑتال پر معلوم ہوا کہ چور طلائی زیورات، جوسر، کمبل، استری مشین، بستر مالیتی تقریباً سات لاکھ روپے اور نقدی دو لاکھ تینتیس ہزار روپے چوری کر کے لے گئے ۔ پولیس تھانہ شاہ پور شہر نے متاثرہ شہری کی رپورٹ پر نامعلوم چوروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔