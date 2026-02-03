نوجوان وکلا اور سائلین کو درپیش مسائل کے حل کے لیے شفاف نظام ناگزیر ہے :محمد شاہد القمر بھٹی
بھیرہ (نامہ نگار)تحصیل بار ایسوسی ایشن بھیرہ کے سابق صدر محمد شاہد القمر بھٹی ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ وکالت ایک مقدس، باوقار اور ذمہ دارانہ پیشہ ہے ، تاہم موجودہ عدالتی اور انتظامی نظام میں بعض پیچیدگیوں کے باعث نوجوان وکلا اور سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ، جن کے فوری اور عملی حل کی ضرورت ہے ۔
انہوں نے وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ اور پاکستان بار کونسل کے نمائندہ احسن بھون سے مطالبہ کیا کہ بار کونسلز کے پلیٹ فارم سے ایسا مربوط، مؤثر اور شفاف نظام متعارف کروایا جائے جس سے وکلا برادری کو درپیش مسائل حل ہوں اور پیشہ وکالت کا وقار مزید بلند ہو۔