صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوجوان وکلا اور سائلین کو درپیش مسائل کے حل کے لیے شفاف نظام ناگزیر ہے :محمد شاہد القمر بھٹی

  • سرگودھا
نوجوان وکلا اور سائلین کو درپیش مسائل کے حل کے لیے شفاف نظام ناگزیر ہے :محمد شاہد القمر بھٹی

بھیرہ (نامہ نگار)تحصیل بار ایسوسی ایشن بھیرہ کے سابق صدر محمد شاہد القمر بھٹی ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ وکالت ایک مقدس، باوقار اور ذمہ دارانہ پیشہ ہے ، تاہم موجودہ عدالتی اور انتظامی نظام میں بعض پیچیدگیوں کے باعث نوجوان وکلا اور سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ، جن کے فوری اور عملی حل کی ضرورت ہے ۔

انہوں نے وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ اور پاکستان بار کونسل کے نمائندہ احسن بھون سے مطالبہ کیا کہ بار کونسلز کے پلیٹ فارم سے ایسا مربوط، مؤثر اور شفاف نظام متعارف کروایا جائے جس سے وکلا برادری کو درپیش مسائل حل ہوں اور پیشہ وکالت کا وقار مزید بلند ہو۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خود نوشت یا ہماری تاریخ کا ایک معتبر ورق!!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تعلیم بغیر تربیت بیکار ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
5فروری … یومِ احتساب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان میں اب کوئی انکشاف انکشاف نہیں رہا!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
غبارِ درد میں بھی‘ گردِ ماہ و سال میں بھی
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
معاشی استحکام
مفتی منیب الرحمٰن