  • سرگودھا
سُتھرا پنجاب مشن کے تحت بھلوال میں صفائی و ڈیسلٹنگ آپریشن، پارکس کا بھی معائنہ

بھلوال (نمائندہ دنیا)تحصیل بھلوال میں صفائی اور خوبصورتی کے فروغ کیلئے سُتھرا پنجاب مشن کے تحت لالازار روڈ پر صفائی ستھرائی اور ڈیسلٹنگ آپریشن کیا گیا۔

بھاری مشینری کی مدد سے طویل عرصے سے درپیش نکاسی آب کے مسائل کو مؤثر انداز میں حل کیا گیا جس سے شہریوں کو صاف اور بہتر ماحول فراہم ہوا۔اسسٹنٹ کمشنر بھلوال نے تحصیل کے تمام پارکس کا بھی دورہ کیا جہاں صفائی، واکنگ ٹریکس، لائٹنگ اور دستیاب سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ متعلقہ افسران کو ہدایت کی گئی کہ صفائی کے انتظامات مزید بہتر بنائے جائیں، کوڑا کرکٹ بروقت اٹھایا جائے اور پودوں و سبزہ کی مناسب دیکھ بھال یقینی بنائی جائے ۔تاکہ شہریوں کو صحت مند اور خوشگوار ماحول میسر آ سکے ۔

 

