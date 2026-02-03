صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محمد شاہ جہان گوندل کی شادی کی تقریب، سیاسی، سماجی و سماجی شخصیات کی شرکت

  • سرگودھا
محمد شاہ جہان گوندل کی شادی کی تقریب، سیاسی، سماجی و سماجی شخصیات کی شرکت

بھیرہ (نامہ نگار)سرگودھا چیمبر آف کامرس کے رکن چوہدری محمد اجمل گوندل کے بیٹے ، معروف تاجر چوہدری محمد اکمل گوندل کے بھتیجے اور پاکستانی نژاد آسٹریلیا پلٹ انجینئر چوہدری محمد شاہ جہان گوندل کی شادی سابق میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ٹی ایچ کیو ہسپتال بھیرہ ڈاکٹر محمد اسلم کی بھتیجی سے نہایت خوش اسلوبی سے انجام پا گئی۔

ولیمہ کی پروقار تقریب میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج پیر نقیب شہزاد، نواب آف احمد آباد راجہ محمد علی خان، شیخ صدیق اکبر پراچہ، حسن انعام پراچہ، عزیز الحق پراچہ، حاجی شیخ شوکت علی ، حاجی محمد امیر، مخدوم نیئر اعظم، سیاسی، سماجی، کاروباری اور صحافتی حلقوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

 

