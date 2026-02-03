صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلع بھر کے عوام کی محرومیوں کا خاتمہ میری اولین ترجیح ہے ، علی حیدر نور خان

واں بھچراں (نمائندہ دنیا )مسلم لیگ ن کے ایم پی اے حلقہ پی پی 87 علی حیدر نور خان نے کہا ہے کہ ضلع بھر کے عوام کی محرومیوں کا خاتمہ میری اولین ترجیح ہے ، مریض کو پنڈی گھن ونجو کا دور ختم ہو گیا ، اب لوگ علاج کے لیے \"میانوالی گھن ونجو\" کہیں گے ۔

ان خیالات کا اظہار انہوں نے پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے ضلع بھر کے صحافیوں کے اعزاز میں شاندار ظہرانہ کا اہتمام کیا اور اپنی دو ماہ کی کارکردگی ان کے سامنے رکھی اور کہا کہ تعلیم اور صحت کے شعبے میں انقلابی پیشرفت ہو رہی ہے ،میانوالی میں مریم نواز میڈیکل کالج اور ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کو ٹیچنگ ہسپتال کا درجہ ملنے سے علاقے میں صحت کی سہولیات کا نقشہ بدل جائے گا۔

،

 

