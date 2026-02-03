صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سردار پور مورووالہ سے 14 سالہ طالب علم پراسرار طور پر لاپتہ

  • سرگودھا
شاہ پور صدر (نامہ نگار)قریبی قصبہ سردار پور مورووالہ میں چودہ سالہ سلیمان شام کے وقت گھر سے مدرسہ پڑھنے کیلئے نکلا مگر واپس نہ لوٹا۔ اہل خانہ نے بچے کی تلاش میں دو دن تک قریبی رشتہ داروں اور علاقوں میں تلاش کیا، تاہم اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔

بعد ازاں والد محمد فاروق نے پولیس تھانہ شاہ پور صدر سے رجوع کیا، جہاں پولیس نے بچے کے والد کی رپورٹ پر مقدمہ درج کر کے تلاش کا دائرہ وسیع کر دیا ہے ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بچے کی بازیابی کیلئے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں جبکہ اہل علاقہ بھی بچے کی خیریت کیلئے دعاگو ہیں۔

 

