فاروقہ میں ریڑھی بازار کا افتتاح آج کیا جائے گا

  • سرگودھا
فاروقہ میں ریڑھی بازار کا افتتاح آج کیا جائے گا

فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا )فاروقہ میں ریڑھی بازار کا افتتاح آج کیا جائے گا ،افتتاح سے قبل ہر ریڑھی بان سے 3ہزار روپے کا اسٹام پیپر دینا ہو گا کہ وہ آمدورفت میں رکاوٹ نہیں بنے گا اپنی ریڑھی کو کسی دوسرے شخص کو فروخت نہیں کرے گاے ۔

 قبل ازیں قبضہ گروپ جگہ پر قبضہ کر کے فروخت کرتا رہا ہے حکومت پنجاب کی طرف سے 16ریڑھیاں قرعہ اندازی کے زریعے تقسیم کی گئی تھیں جبکہ دیگر ریڑھی بانوں کی دفتر بلدیہ میں قرعہ اندازی کر کے ریڑھی کی جگہ فراہم کی جا رہی ہے ۔قبل ازیں رورل ہیلتھ کمپلیکس کی دیوار کے ساتھ بھی ریڑھی بازار قائم ہو چکا ہ

