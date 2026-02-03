فلسطینی نمائندگی کے بغیر کسی غزہ پیس بورڈ کو تسلیم نہیں کرتے :مولانا حافظ فداء الرحمن
خوشاب (نمائندہ دنیا)جماعت اسلامی ضلع خوشاب کے امیر مولانا حافظ فداء الرحمن نے کہا ہے کہ غزہ میں قیام امن کے نام پر بنائے گئے کسی ایسے بورڈ کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا جس میں فلسطینی مسلمانوں کی نمائندگی شامل نہ ہو۔
انہوں نے وزیراعظم شہباز شریف سے مطالبہ کیا کہ وہ واضح کریں کہ نام نہاد امن بورڈ میں کس کی نمائندگی کریں گے ۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا حافظ فداء الرحمن نے کہا کہ پاکستانی عوام کے دل مظلوم فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ غزہ پیس بورڈ میں فلسطینی عوام کو شامل ہی نہیں کیا گیا۔