صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت کی تین سالہ کارکردگی اشتہارات تک محدود، عملی ترقی صفر ہے :راؤ طاہر مشرف

  • سرگودھا
حکومت کی تین سالہ کارکردگی اشتہارات تک محدود، عملی ترقی صفر ہے :راؤ طاہر مشرف

بھلوال (نمائندہ دنیا)سابق امیدوار برائے قومی اسمبلی راؤ طاہر مشرف نے کہا ہے کہ حکومت کے تین سالہ دور میں کوئی ایسی پالیسی یا منصوبہ سامنے نہیں آ سکا جس سے یہ ثابت ہو کہ پاکستان حقیقی معنوں میں ترقی کی راہ پر گامزن ہے ۔

 انہوں نے کہا کہ ملکی ترقی کا تاثر صرف ٹی وی چینلز اور اخبارات میں اشتہارات کی بھرمار سے دیا جا رہا ہے ، جبکہ زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں اور عملی طور پر ترقی صفر جمع صفر کے مترادف ہے ۔انہوں نے کہا کہ حکومتی عہدیداران کی جانب سے تشہیری مہمات پر کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، رقم ملک و قوم کی فلاح و بہبود اور معاشی استحکام پر خرچ کی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیالکوٹ یونیورسٹی برائے خواتین اور خواجہ صاحب
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سانحہ بھاٹی گیٹ‘ ایک اور آئینہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلوچستان کے سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا جائے
کنور دلشاد
سلمان غنی
مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر
سلمان غنی
رشید صافی
ہزیمت خوردہ دشمن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس