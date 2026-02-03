حکومت کی تین سالہ کارکردگی اشتہارات تک محدود، عملی ترقی صفر ہے :راؤ طاہر مشرف
بھلوال (نمائندہ دنیا)سابق امیدوار برائے قومی اسمبلی راؤ طاہر مشرف نے کہا ہے کہ حکومت کے تین سالہ دور میں کوئی ایسی پالیسی یا منصوبہ سامنے نہیں آ سکا جس سے یہ ثابت ہو کہ پاکستان حقیقی معنوں میں ترقی کی راہ پر گامزن ہے ۔
انہوں نے کہا کہ ملکی ترقی کا تاثر صرف ٹی وی چینلز اور اخبارات میں اشتہارات کی بھرمار سے دیا جا رہا ہے ، جبکہ زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں اور عملی طور پر ترقی صفر جمع صفر کے مترادف ہے ۔انہوں نے کہا کہ حکومتی عہدیداران کی جانب سے تشہیری مہمات پر کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، رقم ملک و قوم کی فلاح و بہبود اور معاشی استحکام پر خرچ کی جائے ۔