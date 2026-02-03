صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مویشیوں کی’’پری فلڈویکسی نیشن ‘‘ کیلئے اقدامات اٹھانے کی ہدایت

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)محکمہ لائیو سٹاک اینڈ ڈیری ڈویلپمنٹ پنجاب نے موسم کی تبدیلی کے پیش نظر مویشیوں کی’’پری فلڈویکسی نیشن ‘‘ شروع کرنے کے لئے ترجیح بنیادوں پر اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی ہے۔

 تفصیل کے مطابق آئندہ دو سے تین ہفتوں کے دوران موسم کی تبدیلی کے پیش نظر اورمویشی پال حضرات کی شکایات کے تناظر میں سیکریٹری لائیو سٹاک نے جانوروں کو متعددی موسمی وبائی امراض سے بچاؤ سے تدارک کی ویکسی نیشن کی غرض سے ٹیمیں تشکیل دینے کی ہدایت کی اور ہفتہ وار رپورٹ ارسال کرنے کا کہاگیا ہے ۔ 

 

