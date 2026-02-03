صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
واسا کا ستھرا سرگودھا پروگرام،22 یونین کونسلوں سے پانی نکالنے ،گندگی صاف ،کھلے گٹر کور

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت کی ہدایت پر واسا سرگودھا نے صاف ستھرا سرگودھا مہم کے سلسلہ میں اقدامات شروع کردیے ہیں اس حوالے سے شہر کی 22یونین کونسلوں کے خالی پلاٹس میں کھڑے پانی کو نکالنے اور گندگی کے ڈ ھیر اٹھانے اور گٹروں پر ڈھکن رکھنا شروع کردیئے گئے ہیں۔

 اسوقت تک دوسو سے زائد گٹروں پر ڈھکنے رکھ دیئے گئے ہیں شہری کھلے مین ہولز کی رپورٹ دفتر ہذا میں کریں تاکہ ان گٹروں کو کور کیا جائے شہری جانی اور مالی نقصا ن سے بچ سکیں۔

 

