  • سرگودھا
بہت جلد با نی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن ہو جائے گی ،ندیم اکرم چیمہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ٹکٹ ہولڈر پی پی 74 ندیم اکرم چیمہ ایڈووکیٹ نے کہا کہ بہت جلد با نی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن ہو جائے گی عمران خا ن کی صحت کے حوا لہ سے تشویش کا اظہار کر تے ہو ئے کہا کہ عمران ْخا ن کو ہسپتا ل لے جا نے کا اہل خا نہ کو کیوں نہ بتا یا گیا عمران خا ن سے پی ٹی آئی قا ئد ین کی ملاقات 20دسمبر کو ہو نی تھی لیکن آ ج تک ا س نہ ملا قات نہ کر نے کی ا جا ز ت نہ د ینا بھی حیرا ن کن ہے۔

 موجو د ہ حکو مت کا پاکستا ن کے مقبو ل ترین سا بق و ز یر اعظم عمران خا ن سے رو یہ ہر حوا لہ سے اعلی سیاسی واخلاقی اقدار سے متصاد م ہے حکو متی رو یہ خود لوگوں میں حکو مت کے متعلق عجیب و غریب قسم کے جذ با ت پیدا کر ر ہا ہے 

 

