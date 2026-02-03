صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خیبرپختونخوا میں گو ر نر را ج ایک آئینی آ پشن ہے ، حاجی محمد عارف

  • سرگودھا
خیبرپختونخوا میں گو ر نر را ج ایک آئینی آ پشن ہے ، حاجی محمد عارف

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رہنما پاکستان مسلم لیگ (ن) سابق یو سی چیئر مین حاجی محمد عارف نے کہا ہے کہ صو بہ خیبرپختونخوا میں گو ر نر را ج آئینی آ پشن ہے کے پی کے حکو مت ہو ش کے ناخن لے کے پی کے حکو مت ا سو قت جو منفی سیاسی کر دا ر ادا کر ر ہی ہے

 و ہ ہر حوا لہ سے حیرا ن کن ہے موجو دہ حالات میں وفاقی حکو مت دہشت گر د ی کے نا سور کو جڑ سے ا کھاڑ نے کیلئے اقدا ما ت ا ٹھا ر ہی ہے ہما ر ی افوا ج دہشتگر د ی کے خاتمہ کیلئے قر با نیوں کی جو تاریخ رقم کر ر ہی ہے۔ پور ی قو م ا س پر فخر ہے ہما ر ی افوا ج کی قر با نیوں کی بد و لت دہشت گر د ی کے ْخلا ف جنگ میں کامیابی کے سوا کو ئی آ پشن نہیں ہے ۔

 

