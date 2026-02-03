صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کچہری بازار سٹی روڈ گول چوک کی بیوٹیفکیشن سے شہر میں حقیقی تبدیلی آئیگی،چو دھری عبدالرزاق ڈھلوں

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ڈائریکٹر سابق رکن صوبائی اسمبلی چو دھری عبدالرزاق ڈھلوں نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ ن کی حکومت نے سرگودہا میں تاریخی کام کروا کر اہل سرگودھا کے دل جیت لیے ہیں

 کارڈیالوجی ہسپتال کی تعمیر ہو یا 47 پل اور ہیڈ برج کا مکمل ہونا قینچی موڑ سے اسلام پورہ دو رویہ سڑک کی تکمیل ہو یا پھر 14 ارب روپے سے شہر میں سیوریج کا نیا نظام بچھانا یہ تمام کارنامے حکومت پنجاب کے ہیں عبدالرزاق ڈھلوں نے کہا کہ الیکٹرک بس کے بعد اب سرگودھا شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے کچہری بازار سٹی روڈ گول چوک کی بیوٹیفکیشن کا کام تیزی سے جاری ہے اس سے شہر میں حقیقی تبدیلی آئے گی ۔

 

