سردار پور : 14سالہ طالب اغواء

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نواحی علاقے سردار پور سے 14سالہ طالب کو اغواء کر لیا گیا ،بتایاجاتا ہے کہ طالب علم محمد سلیمان گھر سے مدرسہ جانے کیلئے نکلا، جس کا تاحال کوئی سراغ نہیں لگ سکا،ورثاء کی جانب سے اطلا عات ملنے پر پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے طالب علم کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

