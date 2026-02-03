صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر بھلوال کا بازاروں اور خطرناک عمارتوں کا معائنہ

  • سرگودھا
اسسٹنٹ کمشنر بھلوال کا بازاروں اور خطرناک عمارتوں کا معائنہ

اسسٹنٹ کمشنر بھلوال کا بازاروں اور خطرناک عمارتوں کا معائنہفائر فائٹنگ آلات کی دستیابی اور حالت چیک کی ، استعمال کی مشق کروائی گئی

بھلوال (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر بھلوال نے ریسکیو 1122 کے حکام کے ہمراہ اطہر روڈ، بلاک 1، بلاک 2 اور مین بازار کا تفصیلی دورہ کیا۔ دورے کے دوران خطرناک عمارتوں کی نشاندہی کی گئی اور تاجر برادری و شہریوں کو آگ لگنے کی صورت میں حفاظتی اقدامات سے متعلق آگاہی فراہم کی گئی۔معائنے کے دوران مختلف مارکیٹس اور تجارتی مراکز میں فائر سیفٹی سسٹمز کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر نہ صرف فائر فائٹنگ آلات کی دستیابی اور حالت چیک کی گئی بلکہ دکانداروں اور ملازمین سے فائر ایکسٹنگوشرز کے عملی استعمال کی مشق بھی کروائی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ انسانی جان اور املاک کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے اور اس مقصد کیلئے تمام دکان دار اور عمارت مالکان فائر سیفٹی ضوابط پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیالکوٹ یونیورسٹی برائے خواتین اور خواجہ صاحب
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سانحہ بھاٹی گیٹ‘ ایک اور آئینہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلوچستان کے سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا جائے
کنور دلشاد
سلمان غنی
مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر
سلمان غنی
رشید صافی
ہزیمت خوردہ دشمن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس