اسسٹنٹ کمشنر بھلوال کا بازاروں اور خطرناک عمارتوں کا معائنہفائر فائٹنگ آلات کی دستیابی اور حالت چیک کی ، استعمال کی مشق کروائی گئی
بھلوال (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر بھلوال نے ریسکیو 1122 کے حکام کے ہمراہ اطہر روڈ، بلاک 1، بلاک 2 اور مین بازار کا تفصیلی دورہ کیا۔ دورے کے دوران خطرناک عمارتوں کی نشاندہی کی گئی اور تاجر برادری و شہریوں کو آگ لگنے کی صورت میں حفاظتی اقدامات سے متعلق آگاہی فراہم کی گئی۔معائنے کے دوران مختلف مارکیٹس اور تجارتی مراکز میں فائر سیفٹی سسٹمز کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر نہ صرف فائر فائٹنگ آلات کی دستیابی اور حالت چیک کی گئی بلکہ دکانداروں اور ملازمین سے فائر ایکسٹنگوشرز کے عملی استعمال کی مشق بھی کروائی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ انسانی جان اور املاک کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے اور اس مقصد کیلئے تمام دکان دار اور عمارت مالکان فائر سیفٹی ضوابط پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنائیں۔