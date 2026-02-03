صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر سرگودھا کا ٹی ایچ کیو ہسپتال،چک 90کا دورہ

  • سرگودھا
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر سرگودھا شیر یں گل نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال بھاگٹانوالہ اور چک نمبر 90 جنوبی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ہسپتال کے انتظامی امور، طبی سہولیات اور جاری پولیو مہم کا تفصیلی جائزہ لیا۔ دورے کے دوران انہوں نے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا اور عملے کی حاضری سمیت مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولتوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے ہسپتال میں موجود بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے بھی پلائے اور والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے پانچ سال سے کم عمر بچوں کو ہر پولیو مہم کے دوران لازمی طور پر پولیو کے قطرے پلوائیں تاکہ پاکستان کو پولیو فری بنانے کے قومی ہدف کو حاصل کیا جا سکے ۔ 

 

