سکیورٹی ہائی الرٹ، نوشہرہ اور کٹھہ سگھرال میں سرچ آپریشن
سکیورٹی ہائی الرٹ، نوشہرہ اور کٹھہ سگھرال میں سرچ آپریشنمشکوک افراد کی بائیو میٹرک تصدیق، گھروں کی تلاشی لے کر کلیئر کیا گیا
خوشاب (نمائندہ دنیا)ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی کی ہدایات پر سکیورٹی ہائی الرٹ کے پیش نظر تھانہ نوشہرہ اور تھانہ کٹھہ سگھرال کی حدود میں کومبنگ سرچ آپریشن کیا گیا۔ آپریشن مواضعات نلی، ناڑی، پدھراڑ اور ملحقہ پہاڑی علاقوں کے مائننگ ایریاز میں کیا گیا۔آپریشن کی نگرانی دونوں تھانوں کے ایس ایچ اوز نے کی، اس دوران مشکوک افراد کی بائیو میٹرک تصدیق کی گئی جبکہ لیڈیز پولیس کے ہمراہ مشکوک گھروں کی تلاشی لے کر انہیں کلیئر کیا گیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کی نشاندہی تھا، تاہم الحمدللہ کوئی مشکوک سرگرمی سامنے نہیں آئی۔