صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

4منشیا ت فروش گرفتار،ساڑھے 4کلو چرس برآمدکر لی گئی

  • سرگودھا
4منشیا ت فروش گرفتار،ساڑھے 4کلو چرس برآمدکر لی گئی

4منشیا ت فروش گرفتار،ساڑھے 4کلو چرس برآمدکر لی گئیسمیع اﷲ،نوید محمود،شاہد اقبال،انصر عباس کے خلاف مقدمات درج کر لئے گئے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ،پولیس کا 24 گھنٹوں میں بڑا کریک ڈاؤن، ساڑھے 4 کلو چرس برآمد کر لی گئی ، بتایا جاتا ہے کہ تھانہ پھلروان اورلکسیاں کے علاقوں میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف خصوصی آپریشن کے دوران گزشتہ روز پولیس نے 4منشیا ت فروش گرفتار،ساڑھے 4کلو چرس برآمدکر لی ،گرفتار ملزمان میں سمیع اﷲ،نوید محمود،شاہد اقبال،انصر عباس شامل ہیں جن کے خلاف مقدمات درج کر کے ان سے تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا، اس موقع پر ڈی پی او محمد صہیب اشرف نے تمام افسران کو دوٹوک ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ نوجوان نسل کی رگوں میں زہر گھولنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ منشیات فروشوں کے خلاف آپریشنز تب تک جاری رہیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیالکوٹ یونیورسٹی برائے خواتین اور خواجہ صاحب
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سانحہ بھاٹی گیٹ‘ ایک اور آئینہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلوچستان کے سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا جائے
کنور دلشاد
سلمان غنی
مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر
سلمان غنی
رشید صافی
ہزیمت خوردہ دشمن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس