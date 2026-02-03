صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحصیل بھیرہ میں 44 ہزار بچوں کو پولیو ڈراپس پلانے کا ہدف

  • سرگودھا
تحصیل بھیرہ میں 44 ہزار بچوں کو پولیو ڈراپس پلانے کا ہدف محکمہ صحت کی خصوصی ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو حفاظتی قطرے پلائیں گی

 بھیرہ (نامہ نگار)تحصیل بھیرہ میں انسدادِ پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے جو 5 فروری تک جاری رہے گی۔ اس مہم کے دوران محکمہ صحت کی خصوصی اور تربیت یافتہ ٹیمیں گھر گھر جا کر پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گی تاکہ کوئی بھی بچہ اس مہم سے محروم نہ رہ جائے ۔میڈیکل سپرنٹنڈنٹ تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال بھیرہ ڈاکٹر حافظ محمد اسماعیل نے بتایا کہ اس مہم کے دوران تحصیل بھر میں 44 ہزار 709 بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے والدین کا تعاون انتہائی ضروری ہے اور اس مقصد کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔

 

