  • سرگودھا
شہریوں کے مسائل حل کرنا اولین ترجیح ہے ، ڈپٹی کمشنر خوشاب

خوشاب (نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر نے ڈی سی آفس میں آنے والے شہریوں کے مسائل خود سنے اور ان کے فوری حل کیلئے متعلقہ محکموں کو موقع پر ہی احکامات جاری کیے ۔ اس موقع پر مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے سائلین موجود تھے جنہوں نے اپنے مسائل پیش کیے ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ڈی سی آفس کے دروازے ہر خاص و عام کیلئے ہمہ وقت کھلے ہیں اور شہری بلا جھجک اپنے مسائل بیان کریں۔ انہوں نے کہا کہ سائلین کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا انتظامیہ کی اولین ذمہ داری ہے ۔ انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر خوشاب اور دیگر محکموں کے افسران کو ہدایت کی کہ درخواستوں پر عملدرآمد کی رپورٹ بروقت پیش کی جائے ۔ ان کا کہنا تھا کہ غفلت، سستی اور کوتاہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور تمام محکمے عوامی خدمت کو فرض سمجھ کر انجام دیں۔

 

