صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیمی اداروں کے قریب سگریٹس بیچنے پر پابندی نہ لگ سکی

  • سرگودھا
تعلیمی اداروں کے قریب سگریٹس بیچنے پر پابندی نہ لگ سکی

تعلیمی اداروں کے قریب سگریٹس بیچنے پر پابندی نہ لگ سکی2سال قبل پابندی عائد کی گئی اب تک عملدرآمد نہ ہوسکا،کارروائی کا مطالبہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)چھوٹی عمر کے بچوں بالخصوص زیر تعلیم طلباء میں تمباکو کے بڑھتے ہوئے رجحان کے پیش نظر ضلع بھر میں سرکاری و نجی تعلیمی اداروں کی 50 میٹر کی حدود میں سگریٹ کی فروخت اور سٹاک رکھنے پر عائدپابندی دو سالوں سے عملدرآمدکی منتظر ہے ،تحقیقاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق سکول جانیوالے بچوں میں بھی سگریٹ نوشی تیزی سے سرائیت کر رہی ہے ،اور سکولوں کے قریب اکثر دوکانوں پر انہیں سگریٹ نوشی کرتے باآسانی دیکھا جا سکتا ہے ،دوسری طرف شہریوں کی طرف سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس سلسلہ میں محکمہ تعلیم کے افسران اور مانیٹرنگ ٹیموں کے تعاون اور ضلعی سطح پر چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہوئے ہیلتھ آرڈیننس 2002 کے تمام نکات پر عمل کروانے اورقانون کی خلاف ورزی پرسرکاری افسران کے خلاف بھی کاروائی عمل میں لانے کا مطالبہ کیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

راولپنڈی ،ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس ،سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

بجلی چوروں کیخلاف کریک ڈائون جاری رہے گا، آئیسکو چیف

ڈی آئی جی کی کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل فوری حل کرنیکی ہدایت

اسلام آباد میں سرچ آپریشن ،گھروں گاڑیوں کی چیکنگ، 2 افراد تھانے بند

6پتنگ سپلائر گرفتار، سینکڑوں پتنگیں، ڈوریں برآمد

6ملزم گرفتار شراب، اسلحہ برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیالکوٹ یونیورسٹی برائے خواتین اور خواجہ صاحب
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سانحہ بھاٹی گیٹ‘ ایک اور آئینہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلوچستان کے سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا جائے
کنور دلشاد
سلمان غنی
مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر
سلمان غنی
رشید صافی
ہزیمت خوردہ دشمن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس