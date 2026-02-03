ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں،نقدی ،قیمتی سامان اڑا لیا گیا
محمد حنیف اور محمد عدیل کو لوٹ لیا، ریلوے کی اراضی سے درخت چوری 3موٹر سائیکلیں، زرعی مشینری ،باغ سے کینو غائب،حبیب کی جیب کٹ گئی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈکیتی و چوری کی مختلف وارداتوں کے دوران بدر رانجھا کے قریب دو نامعلوم ڈاکو گن پوائنٹ پر محمد اختر سے پچیس ہزار روپے چھین کر لے گئے ،اسی طرح طارق آباد کے قریب محمد حنیف اور محمدی کالونی میں محمد عدیل سے بھی اسلحہ کے زور پر نقدی چھین لی گئی،جبکہ دھوری کے مقام سے نامعلوم چور محکمہ ریلوے کی اراضی سے لاکھوں روپے مالیت کے درخت چوری کاٹ کر لے گئے ،حمید ٹاؤن کے محمد ابراہیم کی دوکان سے ہزاروں روپے مالیت کی لکڑی ،چکڑالہ کے عمران حیدر کے رقبہ سے بھاری مالیت کی زرعی مشینری ،جوہر کالونی سے عدنان احمد،سبزی منڈی سے حماد الحسن،محمدی کالونی سے محمد شاہدکی موٹرسائیکلیں چوری کر لی گئیں ، موضع جالپ کے نصر اﷲ اور 24جنوبی کے سیف اﷲ کے باغات سے نامعلوم چور اڑھائی لاکھ روپے سے زائد مالیت کے کینو چوری توڑ کر لے گئے ،نور حیات کالونی کے حبیب اﷲ کو ایک عزیز کی نمازہ جنازہ پڑھنے کے دوران نامعلوم جیب تراش نے 80ہزار روپے سے محروم کر دیا،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ،