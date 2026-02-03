سرکاری ہسپتالوں میں ادویات فراہمی میں گھپلے روکنا چیلنج بن گیا
کئی ہسپتالوں میں ادویات موجود،پھر بھی کمپنیوں سے سازباز ،ادویات خریداریکمشنر برہم ،سی ای او ہیلتھ کو کا رروائی ،بائیومیٹرک سسٹم فعال کرنے کی ہدایت
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلع کے سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹرز و عملے کی غیر حاضری اور مفت ادویات کی فراہمی میں مبینہ بے قاعدگیوں کی روک تھام ایک چیلنج بن کر رہ گئی ہے ،ذرائع کے مطابق وزیر اعلی روڈ میپ کے تحت مختلف انڈیکٹرز میں محکمہ صحت سرگودھا کی کارکردگی کو بہتر بنانے کیلئے اصلاحا ت کے ساتھ ساتھ خطیر فنڈز بھی فراہم کئے جا رہے ہیں مگر اس کے باوجود ٹی ایچ کیوز، آر ایچ سیز اور بنیادی مراکز صحت میں گزشتہ سہ ماہی میڈیکل و نان میڈیکل افسران و عملے کی حاضری دیئے گئے اہداف کے مقابلے میں کم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سامنے آئی کہ جن ہسپتالوں میں مفت ادویات موجود ہیں وہاں کے سپیشلسٹ و ڈاکٹرز اس کے باوجود کمپنیوں سے مبینہ ساز باز کر کے باہر سے ادویات منگوا رہے ہیں،سرکاری ہسپتالوں میں پابندی کے باوجود ادویہ ساز کمپنیوں کے نمائندوں کی ڈیوٹی اوقات میں آمد ورفت جاری ہے ، یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ سرکاری ادویات کی موجودگی کے باوجود لواحقین کو باہر سے مہنگی ادویات کی فراہمی اور مجموعی طور پر ناقص کارکردگی پر کمشنر نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سی ای او ہیلتھ کوتادیبی کاروائی کے ساتھ یہ بھی ہدایت کی تھی کہ ہنگامی بنیادوں پر بائیومیٹرک سسٹم کو فنگشنل کرنے کے ساتھ ساتھ ہسپتالوں میں تعینات فارماسسٹ ڈاکٹرز کی طرف سے ادویات کی ہر پرچی کو مانیٹرکریں اورادویات کی سرکاری خریداری میں ڈاکٹرز کی مشاورت یقینی بنائی جائے ،تاکہ باہر سے منگوائی گئی ادویات ہسپتال میں ہی دستیاب ہو سکیں،مگر عملی اقدامات نہیں اٹھائے جا سکے اور صورتحال بدستور جوں کی توں ہے ۔