5شہریوں کے ساتھ 63لاکھ 50ہزار روپے کا فراڈ
بحرین کا ویزہ لگوا نے ،میڈیکل کا جھانسہ ،محمد ظفر اقبا ل کے 9لاکھ ہڑپتیمور 7،اللہ بچایا 22،بلال 20 اور عمرارشد کے 5لاکھ 50ہزار خوردبرد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)دھوکہ دہی اور جعلسازی کی مختلف وارداتوں میں حیدر آباد ٹاؤن کے محمد ظفر اقبا ل سے عثمان نے بحرین کا ویزہ لگوا نے اور میڈیکل کروانے کا جھانسہ دے کر 9لاکھ روپے ،جبکہ کاروباری لین دین کے دوران پھلروان کے تیمور سے خرم شہزاد نے 7لاکھ روپے ،بھیرہ میں اﷲ بچایا سے اشعر نے 22لاکھ روپے ، 47شمالی کے بلال اقبال سے محمو د احمد نے 20لاکھ روپے ،نیو سیٹلائٹ ٹاؤن کے عمر ارشد سے زبیر احمد نے ساڑھے 5لاکھ روپے ہتھیا لئے ، پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔