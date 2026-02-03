صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

5شہریوں کے ساتھ 63لاکھ 50ہزار روپے کا فراڈ

  • سرگودھا
5شہریوں کے ساتھ 63لاکھ 50ہزار روپے کا فراڈ

بحرین کا ویزہ لگوا نے ،میڈیکل کا جھانسہ ،محمد ظفر اقبا ل کے 9لاکھ ہڑپتیمور 7،اللہ بچایا 22،بلال 20 اور عمرارشد کے 5لاکھ 50ہزار خوردبرد

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)دھوکہ دہی اور جعلسازی کی مختلف وارداتوں میں حیدر آباد ٹاؤن کے محمد ظفر اقبا ل سے عثمان نے بحرین کا ویزہ لگوا نے اور میڈیکل کروانے کا جھانسہ دے کر 9لاکھ روپے ،جبکہ کاروباری لین دین کے دوران پھلروان کے تیمور سے خرم شہزاد نے 7لاکھ روپے ،بھیرہ میں اﷲ بچایا سے اشعر نے 22لاکھ روپے ، 47شمالی کے بلال اقبال سے محمو د احمد نے 20لاکھ روپے ،نیو سیٹلائٹ ٹاؤن کے عمر ارشد سے زبیر احمد نے ساڑھے 5لاکھ روپے ہتھیا لئے ، پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

راولپنڈی ،ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس ،سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

بجلی چوروں کیخلاف کریک ڈائون جاری رہے گا، آئیسکو چیف

ڈی آئی جی کی کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل فوری حل کرنیکی ہدایت

اسلام آباد میں سرچ آپریشن ،گھروں گاڑیوں کی چیکنگ، 2 افراد تھانے بند

6پتنگ سپلائر گرفتار، سینکڑوں پتنگیں، ڈوریں برآمد

6ملزم گرفتار شراب، اسلحہ برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیالکوٹ یونیورسٹی برائے خواتین اور خواجہ صاحب
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سانحہ بھاٹی گیٹ‘ ایک اور آئینہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلوچستان کے سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا جائے
کنور دلشاد
سلمان غنی
مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر
سلمان غنی
رشید صافی
ہزیمت خوردہ دشمن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس