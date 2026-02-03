صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

را جہ پر و یز ا شرف سے پیپلزپارٹی سرگودھا کے رہنمائوں کی ملاقاتضلعی صد ر ملک حا مد نو ازاور دیگر سے سیاسی صورتحال ،بلدیاتی الیکشن پر مشاورت

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق وز یر اعظم و صد ر پیپلزپارٹی پنجا ب را جہ پر و یز ا شرف سے ضلعی صد ر ملک حا مد نو ازاعوا ن ایڈوکیٹ کی قیا دت میں سٹی سیکرٹر ی اطلاعات شیخ کا مر ا ن شہزاد و د یگر ر ا ہنما را نا قمر اقبا ل یوسف سندھو چو ہدر ی ا رشد ڈھونڈا سمیت د یگر نے اہم ملاقات کی پیپلز سیکرٹریٹ لا ہو ر میں ہونے وا لی ا س ملا قات میں سرگودہا سمیت صو بہ کی سیاسی صورتحال اورمتوقع بلدیاتی الیکشن کے حوا لہ سے مفصل مشاور ت کی گئی ملک حا مد نو ازاعوا ن ایڈوکیٹ اور د یگر عہدیدارا ن نے را جہ پر و یز اشرف سے متوقع بلدیاتی الیکشن میں پیپلزپارٹی کی حکمت عملی پر بھی تبا د لہ خیا ل کیا ا س مو قع پر را جہ پر و یز ا شرف نے کہا ہے کہ پاکستا ن پیپلزپارٹی صو بہ پنجا ب میں بھر پور وا پسی کیلئے تیار ہے متوقع بلدیاتی الیکشن میں پور ی قوت سے حصہ لیتے ہو ئے پیپلزپارٹی حیر ت انگیز کامیابی حاصل کر ے گی ن لیگ سے ہمارا اتحاد سیاست نہیں ر یا ست کیلئے ہے پیپلزپارٹی نے ہمیشہ ہی قومی مفاد کو ترجیح دی وفاق پا کستا ن کی علامت پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زردار ی کو عوا م کو ووٹ کی قوت سے و ز یر اعظم بنا یا جا ئے گا کیونکہ بلاو ل بھٹو زردا ر ی ہی و طن عز یزکو ہر قسم کے مسائل اور مشکلا ت سے نکا لنے کی صلا حیت ر کھتے ہیں ۔

 

