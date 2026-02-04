صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واں بھچراں میں فائرنگ، 3 راہگیر زخمی، ملزمان فرار

  • سرگودھا
واں بھچراں میں فائرنگ، 3 راہگیر زخمی، ملزمان فرار

دو پارٹیوں کے درمیان سرعام فائرنگ ،ملزم فرار،مقدمہ درج

میانوالی (نامہ نگار)واں بھچراں محلہ عید گاہ میں محمد خیل برادری کی دو پارٹیوں کے درمیان سرعام فائرنگ کے واقعہ میں تین راہگیر زخمی ہو گئے ۔ پولیس آنے پر ملزمان فرار ہو گئے ۔معلوم ہوا ہے کہ گزشتہ شام محلہ عید گاہ واں بھچراں میں محمد خیل برادری کی دو پارٹیوں مشاہد، محمد، ضرار اور اسد، قیصر، ریاض، کاشی وغیرہ کے درمیان تنازعہ پر فائرنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں راہگیروں سمیت تین افراد زخمی ہوئے ۔ پولیس کو اطلاع دینے پر ملزمان موقع سے فرار ہو گئے ۔ تھانہ واں بھچراں نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

