قتل کیس میں گرفتار 2 ملزمان سے اسلحہ برآمد، مقدمات درج
میانوالی (نامہ نگار) تھانہ چھدرو پولیس کی کاروائی میں قتل کے مقدمہ میں گرفتار دو ملزمان سے مستعملہ وقوعہ اسلحہ برآمد ہوا۔
ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر ایس ایچ او تھانہ چھدرو سب انسپکٹر طارق خان، سب انسپکٹر سعید اللہ خان اور ان کی ٹیم نے کارروائی کی۔دوران تفتیش ملزم سردار خان سے بندوق 12 بور اور عمران خان سے پسٹل 30 بور برآمد ہوا۔ دونوں ملزمان اسلحہ کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہ کر سکے ، جس کے خلاف تھانہ چھدرو میں الگ الگ مقدمات درج کیے گئے ۔