قتل کیس کا فیصلہ:ایک مجرم کو سزائے موت،ساتھی کو عمر قید
عمران اور قاسم نے 2024میں ظہیر الحسن شاہ کو قتل کیا تھا،8،8لاکھ جرمانہ
شاہ پور (نمائندہ دنیا ) ایڈیشنل سیشن جج میاں شاہد جاوید نے قصبہ مانگووال کے قتل کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے محمد عمران کو سزائے موت جبکہ محمد قاسم کو عمر قید کی سزا سنا دی ، دونوں ملزمان کو آٹھ آٹھ لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم بھی سنایا ، مجرموں نے 2024 میں ایک زمیندار ظہیر الحسن شاہ کے ڈیرے پر حملہ کیا اور فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا جس کا مقدمہ مقتول کے بہنوئی اخترحسین شاہ کی مدعیت میں ملزمان کے خلاف پولیس تھانہ شاہ پور سٹی میں درج کیا گیا تھا۔