گنے سے لوڈ ٹرالی الٹ گئی، ٹریکٹر ڈرائیور جاں بحق

  • سرگودھا
کار کا ٹائر پھٹ گیا ،بچاتے ہوئے حادثہ،حاکم خان دب کر دم توڑ گیا

خوشاب (نمائندہ دنیا): کچی پل ہڈالی کے قریب گنے سے لدی وزنی ٹرالی کار کو بچاتے ہوئے الٹ گئی جس کے نتیجے میں ٹریکٹر ڈرائیور موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والے کی شناخت حاکم خان کے نام سے ہوئی ہے ۔حادثہ اس وقت پیش آیا جب حاکم خان گنے سے لوڈ ٹریکٹر ٹرالی جوہرآباد شوگر مل لے جا رہا تھا کہ پیچھے سے اوورٹیک کرنے والی کار کا ٹائر پھٹ گیا۔ کار کو بچانے کیلئے اسٹیئرنگ موڑتے ہی ٹرالی بے قابو ہو کر الٹ گئی اور حاکم خان گنے کے نیچے دب کر زندگی کی بازی ہار گیا۔ 

 

