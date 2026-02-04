صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تھل میں ٹمبر مافیا بے قابو، درخت چوری کی وارداتیں بڑھ گئیں

  • سرگودھا
تھل میں ٹمبر مافیا بے قابو، درخت چوری کی وارداتیں بڑھ گئیں

محمد عمر کی راہداری سے ہزاروں روپے مالیت کے سفیدے کے درخت غائب

خوشاب (نمائندہ دنیا)ضلع خوشاب کے علاقہ تھل میں ٹمبر مافیا کے بے لگام ہونے سے درختوں کی چوری کی وارداتیں تشویشناک حد تک بڑھ گئی ہیں۔ گزشتہ روز رنگپور بگھور نورپور روڈ کے قریب پل چانن والی کے نزدیک نامعلوم ملزمان نے رات کی تاریکی میں محمد عمر کی راہداری سے ہزاروں روپے مالیت کے سفیدے کے درخت کاٹ لئے ۔ملزمان لکڑی ہنڈائی ڈالے میں ڈال کر فرار ہو گئے ۔ تلاشِ بسیار کے باوجود تاحال لکڑی چوروں کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ واقعہ کے بعد علاقے کے مکینوں میں شدید اضطراب اور بے چینی پائی جا رہی ہے جبکہ عوام نے متعلقہ اداروں سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

