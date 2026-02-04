نامعلوم افراد نے محنت کش کی 15سالہ بیٹی کو اغواء کر لیا
شاہ پور صدر (نامہ نگار)قصبہ عاقل شاہ میں نامعلوم افراد نے ایک محنت کش کی پندرہ سالہ بیٹی کو اغواء کر لیا۔ پولیس تھانہ شاہ پور صدر نے متاثرہ والد غلام جعفر کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔
غلام جعفر کے مطابق وہ مزدوری کیلئے باہر گیا ہوا تھا جبکہ اس کی بیوی دوائی لینے بازار گئی تھی، اس دوران اس کی بیٹی فزیمہ بی بی گھر میں اکیلی تھی جو دکان سے سامان لینے گئی مگر واپس نہ آئی۔تلاش کے دوران محمد ممتاز نے اطلاع دی کہ نامعلوم افراد لڑکی کو زبردستی کار میں بٹھا کر شاہ پور صدر کی جانب لے گئے ہیں۔ پولیس نے اغواء کا مقدمہ درج کر لیاہے ۔