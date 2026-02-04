سلانوالی پٹرولنگ پولیس نے دوران چیکنگ اشتہاری ملزم گرفتارکر لیا
سلانوالی (نمائندہ دنیا)سلانوالی پٹرولنگ پولیس نے دورانِ چیکنگ کارروائی کرتے ہوئے ایک اشتہاری ملزم کو گرفتار کر کے متعلقہ تھانے کے حوالے کر دیا۔
یہ کارروائی سلانوالی سرگودھا روڈ پر چک نمبر 107 شمالی سٹاپ کے قریب قائم پٹرولنگ چیک پوسٹ پر عمل میں لائی گئی۔چیک پوسٹ کے انچارج سب انسپکٹر فہد علی نے اپنے اہلکاروں کے ہمراہ مشکوک افراد کی چیکنگ کے دوران گلاب خان ولد امیر بخت خان سکنہ ڈیرہ جدید تحصیل ساہیوال سرگودھا کو حراست میں لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم تھانہ ساجد شہید سرگودھا میں درج مقدمہ میں اشتہاری تھا۔