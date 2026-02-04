ریسکیو 1122 خوشاب کی جنوری ایمرجنسی رپورٹ جاری
خوشاب (نمائندہ دنیا): ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 خوشاب علی حسین کی زیر صدارت جنوری کی ایمرجنسی رپورٹ کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔
علی حسین نے بتایا کہ گزشتہ ماہ ریسکیو 1122 کو 9594 کالز موصول ہوئیں جن میں سے 3202 ایمرجنسی کالز تھیں۔انہوں نے بتایا کہ ریسکیو سروس نے 3201 متاثرین کو بروقت ریسکیو کیا۔ جنوری کے دوران 309 ٹریفک حادثات، 479 میڈیکل ایمرجنسیز، 20 آتشزدگی، 32 کرائم اور 362 دیگر ایمرجنسیز سے نمٹا گیا۔ریسکیو عملہ نے 1013 افراد کو موقع پر ابتدائی طبی امداد فراہم کی جبکہ 2112 شدید متاثرین کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ مزید برآں 296 مریضوں کو بہتر علاج کیلئے ایک سرکاری ہسپتال سے دوسرے سرکاری ہسپتال منتقل کیا گیا۔