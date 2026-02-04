صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واں بھچراں میں مرغوں کی لڑائی پر جواء، 3 جواری گرفتار

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار)تھانہ واں بھچراں پولیس کی کارروائی میں مرغوں کی لڑائی پر جواء کھیلنے والے تین جواری گرفتار کر لیے گئے۔

ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر سماج دشمن عناصر کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ واں بھچراں نے مخبر کی اطلاع پر کارروائی کی۔کارروائی کے دوران وقاص، محمد عثمان اور عامر خورشید کو قابو کیا گیا، جن کے قبضے سے داؤ پر لگی رقم 33,410 روپے اور دو اصیل مرغے برآمد ہوئے ۔ ملزمان کو گرفتار کر کے تھانہ واں بھچراں میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔

 

