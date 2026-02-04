محسن عباس محسن کی کتاب چن دے نال پریت رونمائی
فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دنیا): پنجابی زبان کے معروف شاعر محسن عباس محسن کی کتاب ’’چن دے نال پریت‘‘کی تقریبِ رونمائی ایک مقامی سکول میں منعقد ہوئی۔
تقریب کی صدارت نظر ملک نے کی جبکہ معروف شاعر و ادیب اقبال ندیم مہمانِ خصوصی تھے ۔تقریب سے صابر سودائی، اقبال ندیم، نظر گلبانہ، شہزاد اعوان، آصف اقبال، طاہر شیرازی اور مسکان علی نے خطاب کیا۔ مقررین نے محسن عباس محسن کی پنجابی شاعری کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی تخلیقات پنجابی ادب میں قیمتی اضافہ ہیں اور نئی نسل کیلئے فکری رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔